Es war eine kleine Sensation, die sich Ende Mai im französischen La Baule ereignet hatte. Die Fußballer der Betriebssportgemeinschaft Merkur Gauselmann e.V. gewannen den Weltmeisterschaftstitel bei den World Company Sport Games und setzten sich im Kampf um den Titel gegen 36 weitere Mannschaften durch. Als amtierender Europameister und somit auch als Geheimfavorit angereist, konnten die zwölf Gauselmänner als bestes Team überzeugen und den Titel nach Lübbecke holen.



Die World Company Sport Games 2018, die vom 23. - 27. Mai in Frankreich stattfanden, waren für alle teilnehmenden Betriebssportler das Highlight dieses Jahres. 6.000 Sportler in 25 verschiedenen Disziplinen traten dort gegeneinander an, um den Titel "Weltmeister" für sich zu entscheiden. So auch die Betriebssportler der Gauselmann Gruppe, die in der Kategorie Kleinfeld "Fußball 7" antraten, in der das Spiel nicht mit elf sondern mit sieben Spielern pro Team bestritten wird. Bereits in der Gruppenphase, die aus acht Gruppen bestand und in der sich nur die ersten drei jeder Gruppe für die Zwischenrunde qualifizierten konnten, sicherten sich die Merkur-Kicker mit einem zweiten Platz das sichere Weiterkommen. Auch in der Zwischenrunde und dem darauffolgenden Viertel- und Halbfinale konnten die Ostwestfalen ungeschlagen in das Finale einziehen.



"Es war ein hart umkämpftes Finale gegen die rumänische Mannschaft Ankristi Consulting, in dem uns alles abverlangt wurde", so Kapitän Pawel Zapala nach dem Sieg. Nach einer Elfmeterchance für die Gegner, die der Merkur Gauselmann-Kapitän und Torwart Pawel Zapala hielt, gingen die Gauselmänner durch ein Tor von Vitalij Loginov in Führung. Kurz vor der Halbzeit erzielten die Gegner jedoch den Ausgleichstreffer per Elfmeter. Die zweite Halbzeit blieb torlos, was ein Elfmeterschießen bedeutete, welches die Ostwestfalen mit 4:3 gewinnen konnten und sich somit den Weltmeisterschaftstitel wahrlich verdient hatten. "Ich freue mich, dass unsere Fußballer schon seit Jahren zu den weltweit besten Teams gehören. Dass sie ihre Spielstärke nach dem Europameisterschaftstitel im letzten Jahr nun auch mit dem Weltmeisterschaftstitel krönen konnten, macht mich ganz besonders stolz. Sie haben das Unternehmen und auch die gesamte Betriebssportgemeinschaft, die mit 23 Sparten und 1.000 Mitgliedern zu den größten in ganz Nordrhein-Westfalen gehört, auch international toll präsentiert", freut sich Firmengründer und Vorstandssprecher Paul Gauselmann über den Erfolg seiner Mannschaft.



