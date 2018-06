Bislang ist dieser Dienstag ungewöhnlich arm an Nachrichten. Umso interessanter, dass die Aktienmärkte in Europa gerade jetzt zulegen, versuchen, den Break über wichtige Hürden zu erzwingen. Das bullishe Lager will offenbar den Befreiungsschlag, will diese Damoklesschwerter in Form der Strafzoll-Diskussion oder einer möglichen Zerreißprobe der EU abschütteln. Dafür sind solche Tage ohne irritierende News natürlich günstig. Und mit dem Gesamtmarkt steigen die interessantesten Aktien … von denen Evotec (ISIN: DE0005664809) heute per 13 Uhr mit ganz vorne auf der Gewinnerliste im TecDAX steht.

Man weiß, diese Aktie könnte auch auf Höhe ihres 2017er-Jahreshochs bei 22,50 Euro stehen, ohne dass die Analysten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Damals war noch offen, was jetzt Programm ...

