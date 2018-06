Nachdem das Bundekabinett eine Kohle-Kommission einrichten will, fordert die SPD vergleichbare Gremien für Verkehr und Wohnen.

Vor der Einsetzung der Kommission für den Kohleausstieg hat die SPD vergleichbare Gremien für die Bereiche Verkehr und Wohnen angemahnt. "Beim Thema Mobilitätswende halte ich uns noch für völlig am Anfang stehend", sagte der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch am Dienstag in Berlin. Das geplante Klimaschutzgesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...