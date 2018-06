Star-Investor John Paulson hat zahlreiche Fonds um sich versammelt, um etwas gegen die schlechte Performance von Goldproduzenten zu tun. Im Shareholders Gold Council wollen Paulson und Co. die Firmen auf Vordermann bringen. Mit dabei sind bekannte Namen aus der Mining-Branche.

Viel Kritik an Performance der Goldkonzerne

John Paulson ist eine echte Börsen-Legende. Als einer der wenigen Investoren wettete er vor Ausbruch der Finanzkrise 2008/09 rechtzeitig gegen den US-Immobilienmarkt und verdiente Milliarden für sich und die Anleger seines Hedgefunds Paulson & Co. Zwar hat er danach wieder große Teile seiner Assets verloren. Dennoch hat Paulson immer noch einen Ruf wie Donnerhall an der Wall Street. Nun kündigte er an, den Goldmarkt aufmischen zu wollen. Zusammen mit anderen Profi-Investoren will er die Unternehmen wieder auf Vordermann bringen. Barrick, Goldcorp, Newmont und Co. verdienen zwar zumeist wieder ordentlich Geld. Aber die Reserven sinken, die Kosten steigen und es gibt viel Kritik an der Transparenzpolitik gegenüber den Aktionären. Zudem verlassen sich - so scheint es zumindest - viel zu viele Manager auf den Goldpreis. Dementsprechend ist die Performance der Aktien zumeist schwach. Solange der Goldpreis nicht anzieht, kommen sie kaum von der Stelle. Das soll sich nun ändern.

Das Who is Who der Mining-Branche

John Paulson hat ...

