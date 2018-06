Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Revelation Software Concepts (RSC), ein Softwarepartner von SAP®, startete heute eine neue Ära für Rev-Trac (http://www.rev-trac.com/) - seine marktführende SAP-Plattform für automatisiertes Change Control - um die Art und Weise, auf welche Unternehmen SAP-Änderungen verwalten, neu zu definieren.



Rev-Trac wurde weiterentwickelt, um die Software genau auf die sich konstant ändernden Anforderungen des digitalen Zeitalters auszurichten. Im Rahmen der Transformation wird das Flaggschiff-Produkt als Rev-Trac Platinum einem Rebranding unterzogen, während seine Change Intelligence-Software SALT als Rev-Trac Insights eingeführt wird.



Rev-Trac Platinum automatisiert und führt alle Ihre SAP Change-Control-Verfahren und -Aufgaben durch, um schnellere, sicherere und bessere Anwendungen zu liefern, die die Geschäftsumwandlung beschleunigen, sodass mit der digitalen Welt Schritt gehalten wird. Die vollständig integrierte Change-Control-Plattform erleichtert die Einführung agiler und SAP DevOps, um die Produktivität zu verbessern und höhere Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von SAP-Anwendungen hinweg zu erreichen.



Rev-Trac Insights bietet Echtzeit-Einblick in die benutzerdefinierten Code-Änderungen in allen SAP-Landschaften, wodurch die SAP IT-Teams auf wichtige Informationen reagieren können, um potenziell kostspielige, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Anwendungssuite zeigt Bereiche auf, in denen es zu Problemen kommen könnte, sodass die Entscheidungsfindung anstatt auf Spekulation auf Fakten basieren kann.



Rev-Trac Insights ist als eigenständiges Produkt oder als integrierter Bestandteil von Rev-Trac Platinum verfügbar, um die kontinuierliche Lieferung von SAP-Änderungen zu beschleunigen und die Innovation neuer Anwendungen und Dienste zu fördern.



Laut Rick Porter, Vice President of Business Development bei Rev-Trac, sollten auf lange Sicht die Produkte der SAP Change-Control-Automatisierungssoftware weiterentwickelt werden, um die Ziele der SAP IT-Teams zu verwirklichen und die Geschäftsumwandlung zu beschleunigen.



"Vielen SAP IT-Teams fällt es schwer, relevante Automatisierungssoftware zu identifizieren, die für den Transformationsprozess ihres Unternehmens einen entscheidenden Unterschied machen kann", so Porter. "Rev-Tracs Software bietet die Automatisierung, Durchführung, Sichtbarkeit und Sicherheit, die für eine beschleunigte SAP-Entwicklung benötigt werden, um zu gewährleisten, dass die Qualität weiterhin hoch bleibt und Systemausfälle vermieden werden. Rev-Trac ist eine dieser Lösungen, die sehr schnell einen echten Unterschied machen können."



Rebranding von RSC



Die Weiterentwicklung von Rev-Trac findet im Rahmen des unternehmensweiten Rebranding von RSC statt, um den Fokus auf die Entwicklung innovativer Software zu legen, sodass Marktsektoren transformiert werden und der soziale Wandel beschleunigt wird.



Die Change-Control-Automatisierungstechnologien verkörpern die Vision von RSC, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die für die Personen, Organisationen und Gemeinschaften, von denen sie genutzt werden, nachhaltigen Wert schaffen.



Rev-Trac wird sein Rebranding sowie die Weiterentwicklung der Rev-Trac-Lösung auf der SAPPHIRENOW + ASUG 2018 vorstellen - das weltweit hochrangigste Event im Bereich Unternehmenstechnologie und die größte kundengesteuerte SAP-Konferenz.



Informationen zu Rev-Trac



Eine Lösung von Revelation Software Concepts, mit der Unternehmen ihre geschäftliche Agilität steigern sowie ihre Transformation innerhalb einer schnelllebigen digitalen Wirtschaft beschleunigen können. Die marktführenden SAP Change-Control-Automatisierungsprodukte, Rev-Trac Platinum und Rev-Trac Insights, unterstützen ein vermindertes Risiko von sowie geringere Kosten für die Verwaltung und Lieferung von Änderungen in SAP-Software über ALM und DevOps-Plattformen hinweg. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.rev-trac.com.



