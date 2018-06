Köln (ots) -



Der DEVK-Vorstand hat heute in Köln die Geschäftsergebnisse 2017 vorgestellt. Die DEVK steigerte den Neugeschäftsbeitrag um 4,4 Prozent auf 780 Mio. Euro. Der Bestand wuchs um 1,3 Prozent. 2018 steuert die DEVK weiter auf Erfolgskurs.



Das Geschäftsjahr 2017 war für die DEVK insgesamt erfolgreich. Das gilt für die Unternehmensgruppe insgesamt wie auch jeweils für alle großen Einzelunternehmen und Versicherungszweige. Vor diesem Hintergrund äußert sich der Vorstandsvorsitzende Gottfried Rüßmann beim Bilanzpressegespräch der DEVK Versicherungen in Köln zufrieden über sein zweites Jahr im Amt: "2017 war für die DEVK ein erfolgreiches, in vielen Kennzahlen sogar sehr gutes Geschäftsjahr."



Rund 1,8 Millionen Neuabschlüsse



Das DEVK-Neugeschäft entwickelte sich 2017 mit 780 Millionen Euro Neugeschäftsbeitrag (+4,4 Prozent) sehr erfreulich. Nach Stückzahl lag das Neugeschäft 2017 mit 1,78 Millionen Abschlüssen leicht unter Vorjahresniveau (-3,0 Prozent). Die Anzahl der versicherten Risiken und Verträge stieg auf 14,5 Millionen. Damit wuchs der Bestand um 1,3 Prozent und die DEVK hat erneut Marktanteile hinzugewonnen. Die Bruttobeiträge der DEVK-Gruppe erhöhten sich auf 3,3 Mrd. Euro (+3,7 Prozent).



Das inländische Erstversicherungsgeschäft der Schaden- und Unfallversicherung wuchs um 5,2 Prozent (Branche: 3,0 Prozent) auf 1,86 Milliarden Euro. Stärker als im Markt entwickelten sich auch die Einnahmen in der DEVK-Rechtsschutzversicherung: Sie steigerte ihre Beiträge um 7,8 Prozent (Branche: 4,0 Prozent) und die Zahl ihrer Verträge um 3,1 Prozent (Branche: 0,5 Prozent).



Insgesamt stiegen die Beiträge der Lebensversicherung im weiteren Sinne (inklusive DEVK-Pensionsfonds) auf 954,4 Millionen Euro (Vorjahr: 945,3 Millionen Euro).



Kräftig wuchs mit 88,1 Millionen Euro gebuchten Bruttobeiträgen die DEVK-Krankenversicherung. Sie verbesserte ihre Vorjahreseinnahme um 9,5 Prozent (Branche: 4,7 Prozent).



Weiter auf Wachstumskurs ist auch die Rückversicherung. Die Einnahmen der DEVK-Rückversicherung (inkl. Echo Re) aus DEVK-fremdem Geschäft lagen bei 318 Millionen Euro und verzeichnen damit ein Plus von 14,1 Prozent.



Das Volumen der Kapitalanlagen nahm im vergangenen Geschäftsjahr um 5,7 Prozent auf 18,0 Milliarden Euro zu. Daraus erwirtschaftete die DEVK ein Netto-Kapitalanlageergebnis in Höhe von 744 Millionen Euro - das sind 11,1 Prozent mehr als im Vorjahr.



Schwieriges Schadenjahr wegen vieler Unwetterereignisse



Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft des Konzerns inklusive Rückversicherungs- und Auslandsgeschäft lagen die Bruttobeitragseinnahmen mit 2,3 Milliarden Euro erfreuliche 4,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Bruttobeitragseinnahmen für die Kfz-Versicherung wuchsen um 2,6 Prozent (Branche: 4,1 Prozent) auf rund 1,03 Milliarden Euro.



Das Jahr 2017 war von Beginn an durch eine Vielzahl von Unwetterereignissen geprägt: insgesamt 29. Vor allem Stürme wie Xavier sorgten für mehr Schäden. Dadurch verschlechterte sich im Schaden- und Unfallbereich das Verhältnis von Aufwendungen für Schäden und Kosten zu den Beitragseinnahmen - die Combined ratio stieg leicht auf 95,4 Prozent (Branche: 94 Prozent). Auch in der Kfz-Versicherung machte sich das schadenstärkere Jahr bemerkbar: Die Combined ratio stieg von 97,5 Prozent im Vorjahr auf 99,3 Prozent (Branche: 98 Prozent).



Angesichts der Schadenentwicklung sank das versicherungstechnische Ergebnis vor Beitragsrückerstattung und Veränderung der Schwankungsrückstellung auf 49 Millionen Euro (Vorjahr: 76 Millionen Euro). Nach einer Zuführung zur Schwankungsrückstellung in Höhe von 20,4 Millionen Euro (Vorjahr: 58 Millionen Euro) verbesserte sich das versicherungstechnische Ergebnis der Schaden- und Unfallversicherung auf 29,4 Millionen Euro (Vorjahr: 13,2 Millionen Euro). Das Kapitalanlageergebnis der nichtversicherungstechnischen Rechnung verbesserte sich auf 201,6 Millionen Euro (Vorjahr: 198,0 Millionen Euro).



Das Sonstige Ergebnis verschlechterte sich wegen gestiegener Altersversorgungsaufwendungen von -71,2 Millionen Euro auf -93,1 Millionen Euro. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit beträgt 148,1 Millionen Euro (Vorjahr: 153,2 Millionen Euro). Nach Steuern verringerte sich der Jahresüberschuss auf 71 Millionen Euro (Vorjahr: 80,1 Millionen Euro).



Ratings mit stabilem Ausblick



2017 haben die Agenturen FitchRatings und S&P Global Ratings (S&P) die Finanzstärkeratings der DEVK aktualisiert. Wie in den Vorjahren stufen sie die Vereine DEVK Sach-/HUK und DEVK Leben sowie ihre Tochtergesellschaften mit "A+" ein. Den Ausblick bezeichnen sie als stabil. Dieses Urteil hat Fitch auch 2018 unverändert bestätigt.



Mehr Fondspolicen in der Lebensversicherung



In der Lebensversicherung waren besonders fondsgebundene Rentenversicherungen gefragt. 2017 sind Anzahl, Beiträge und Versicherungssumme deutlich gestiegen. So erhöhte sich die Stückzahl um 79,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wachstum und Beliebtheit der fondsgebundenen Rentenversicherung der DEVK sind unter anderem auf einen neuen Fonds zurückzuführen, der seit Januar 2017 die Palette erweitert.



Das Analysehaus Morgen & Morgen hat Anfang 2017 insgesamt 524 Berufsunfähigkeits-Tarife von 69 Anbietern verglichen. Im Gesamtrating erzielt der DEVK-Tarif mit fünf Sternen die Bestnote. Auch in den wichtigen Teilratings "Bedingungen" und "Antragsfragen" glänzt das DEVK-Produkt mit fünf Sternen. Der DEVK-Lebensversicherungsverein erreichte außerdem als einer von wenigen Anbietern die Bestbewertung im Teilrating Solidität. Auch 2018 hat die Berufsunfähigkeitsversicherung der DEVK in der Gesamtwertung die Bestnote mit fünf Sternen erhalten.



Die Neugeschäftsstückzahl in der Lebensversicherung insgesamt entwickelte sich mit einem Plus von 1,1 Prozent positiver als der Marktschnitt (Branche: -3,2 Prozent).



Nach Einnahmen und Ausgaben ergab sich für 2017 in der Lebensversicherung ein Gesamtüberschuss von 95 Millionen Euro (Vorjahr: 80 Millionen Euro). Davon wurden rund 84 Prozent bzw. 80 Millionen Euro der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zugeführt, dem Gewinntopf für die Versicherten. Insgesamt sind den DEVK-Versicherten im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 105,4 Millionen Euro als Überschussbeteiligung zugeflossen. Diese Summe setzt sich zusammen aus der Zuführung zur RfB, der Direktgutschrift und den Zinsen auf angesammelte Überschussanteile.



Ausblick 2018



Die aktuellen Rahmenbedingungen werden die DEVK weiter beschäftigen. Regulatorische Erfordernisse und das niedrige Zinsniveau sind aktuell besondere Herausforderungen.



Für 2018 erwartet die DEVK im Konzern einen Beitragszuwachs von 3 Prozent. In der Krankenversicherung zeichnen sich weitere Marktanteilsgewinne ab. In der Lebensversicherung konzentriert sich die DEVK auf die fondsgebundene Rentenversicherung und die Absicherung biometrischer Risiken. Gerechnet wird hier mit einer Beitragseinnahme unter Vorjahresniveau. Hauptwachstumstreiber 2018 wird die Rückversicherung.



Zukunftswerkstatt und neue Geschäftsfelder



2017 hat die DEVK die Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen. Das Projekt bietet jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine eigenen Ideen einzubringen und selbst umzusetzen. Mit der unternehmenseigenen Initiative profitiert die DEVK vom Wissen ihrer Mitarbeiter und findet digitale Lösungen für die Zukunft. In der ersten Runde wurden über 100 Ideen eingereicht. Mehr als 3.000 Mitarbeiter stimmten ab und suchten die drei besten Projekte aus, die schon 2018 umgesetzt werden.



Auch an der neuen Unternehmensstrategie haben sich die Mitarbeiter tatkräftig beteiligt. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Strategie haben 45 sogenannte Strategie-Scouts Leitlinien für die nächsten fünf Jahre entwickelt.



Im Zuge der Digitalisierung setzt die DEVK im Konzern auf neue Methoden und Technologien zum Wohl der Kunden. Darüber hinaus investiert sie in neue Geschäftsfelder, z. B. mit dem Start-up KLUGO, das seit August 2017 ein Online-Portal für Rechtssuchende betreibt, oder mit der neu gegründeten freeyou AG, die seit Ende April 2018 eine smarte Versicherungslösung für Fahrräder anbietet.



Die Geschäftsberichte und den ersten Nachhaltigkeitsbericht der DEVK finden Sie hier: www.devk.de/unternehmensberichte



Zahlen und Fotos zur Pressemitteilung finden Sie hier: www.devk.de/pressemitteilungen



Seit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit rund 4 Millionen Kunden mit über 14,6 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten. Insgesamt krempeln mehr als 6.000 Mitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.



