Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ford hat im Monat Mai in Deutschland 22.050 neue Pkw zugelassen und damit einen Marktanteil von 7,2 Prozent erreicht, so die Ford-Werke GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In einem insgesamt abgeschwächten Markt, in dem die Branche ein Minus von 5,8 Prozent verzeichnet, liegt auch das Ford-Ergebnis unter dem des Vorjahresmonats. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...