Flache Eröffnung in Europa, italienischer FTSE MIB (ITA40) jedoch etwas stärker DE30 bricht aus Abwärtstrendkanal aus und setzt Aufwärtspotenzial frei Italienische Anleiherenditen lassen nach, bleiben aber auf hohem Niveau

Zusammenfassung:Der Handelsbeginn am Dienstag war nicht so positiv wie gestern, andererseits sind wir noch weit von einem breiteren Abverkauf entfernt. Aus der charttechnischen Perspektive könnte man vermuten, dass der DE30 einige Käufer findet, da der Kurs in jüngster Zeit aus einem bärischen Trendkanal ausgebrochen ist. Interessanterweise steigen die italienischen Aktien vor dem heutigen Vertrauensvotum für die neue Regierung im frühen Handel am meisten. Auch wenn die Anleiherenditen in letzter Zeit nachgelassen haben, bewegen sie sich weiter auf hohem Niveau, was darauf hindeutet, dass eine Risikoprämie in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird. Beginnen wir mit einem technischen Ausblick für den DE30.

Technisch gesehen könnte der deutsche Leitindex zukünftig an Boden gewinnen. Quelle: xStation 5 Beachten Sie, dass der DE30 in der Lage war, die Oberseite des bärischen Trendkanals zu druchbrechen. Dies deutet möglicherweise darauf hin, dass zukünftig wieder mehr Käufer nach Einstiegsmöglichkeiten ...

