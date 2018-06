Endgültige EMIs aus europäischen Volkswirtschaften, britische Veröffentlichung im Fokus USA: ISM-Index zum Dienstleistungssektor am Nachmittag Einige Zentralbankreden stehen ebenfalls auf der Tagesordnung

Zusammenfassung:Der Dienstag bringt zwar nicht viele wichtige makroökonomische Veröffentlichungen mit sich, allerdings kommt es an solchen Tagen oftmals zu einigen unerwarteten Ereignissen. Am Vormittag werden die Anleger aufmerksam auf die endgültigen Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungssektor sowie dessen Pendant aus Großbritannien schauen. Am Nachmittag erhalten wir dann den US-ISM-Index zum Dienstleistungssektor für Mai. Des Weiteren lohnt sich ein Blick auf die Reden der BoE- und EZB-Notenbanker. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Dienstleistungssektor: Die Bank of England scheint auf einem Hochseil zwischen einem schleppenden Wirtschaftswachstum und dem Risiko eines lebhafteren Preiswachstums zu gehen. Aus diesem Grund scheint jede Einsicht in die weichen Indikatoren besonders wichtig zu sein. Bis heute ...

