In den letzten Tagen haben wir so viel Post erhalten wie lange nicht. Ok, es waren hauptsächlich E-Mails, also elektronische Post, aber auch davon haben wir in den letzten Tagen so viel wie schon lange nicht erhalten. Dafür gab es augenscheinlich 2 Gründe.

Zum einen waren es natürlich Unmengen an Mails, welche vom Bürokratiemonster DSGVO ausgelöst wurden. Denn jeder, der mit uns auch nur minimalst geschäftlich in Kontakt steht, hat uns zwangsweise so eine E-Mail schicken müssen. Und auch ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...