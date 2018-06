Mainz (ots) -



Jenny Winkler gewinnt mit ihrem Video "Meine wichtigste und beste Entscheidung" den Cash & Quote Award des Monats Mai, in dem sich alles um das Thema "Entscheidungen" drehte. Zusammen mit YouTuberin Kiko suchte ZDI talents nach den wichtigsten Entscheidungen der Community. Um welche Entscheidungen ging es, und welche Auswirkungen hatten sie?



Gewinnerin Jenny Winkler erhält ein Preisgeld von 2000 Euro, ihr Video wird außerdem in diesem Sommer auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels am Montag, 13. August 2018, 0.05 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Über die Vorauswahl der drei besten Videos entschied die Jury, bestehend aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, der YouTuberin Kiko sowie der "European Web Video Academy".



Die Initiative von ZDI talents war für den Zeitraum von einem Jahr ausgelegt und wird nach dem 12. Cash & Quote-Contest in der bisherigen Form nicht fortgeführt. Ein neues ZDF-Angebot für kreative Online-Talente ist derzeit in Planung.



