Deutsche Dienstleister in schwächster Phase seit 20 Monaten

Die Abkühlung im gewerblichen Dienstleistungssektor Deutschlands hat sich im Mai fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 52,1 Punkte von 53,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit 20 Monaten. Schon im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 52,1 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Schwächstes Wachstum im Euroraum seit anderthalb Jahren

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Mai das schwächste Wachstum seit anderthalb Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 54,1 Zähler von 55,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Bereits beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 54,1 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Britische Dienstleister gewinnen an Schwung

Die britischen Dienstleister haben im Mai an Wachstumsdynamik gewonnen. Das ist ein weiteres Zeichen, dass sich die Wirtschaft von einem schwachen Start ins Jahr zunehmend erholt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft stieg auf 54,0 Punkte von 52,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 53,8 Punkte prognostiziert.

Studie: Aufstieg der Elektromotoren wird zahlreiche Arbeitsplätze kosten

Der Wandel in der Autowelt hin zum Elektroantrieb wird einer Studie zufolge in der deutschen Industrie viele Arbeitsplätze kosten. Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) kommt zu dem Ergebnis, dass bis 2030 unter dem Strich etwa jeder dritte Arbeitsplatz in der Antriebstechnik wegfallen könnte. Das liegt daran, dass für die Herstellung eines Elektroantriebs deutlich weniger Beschäftigte gebraucht werden, als für einen Verbrennungs- oder Hybridmotor.

Südafrikas Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Die südafrikanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2018 geschrumpft. Wie die Statistikbehörde berichtete, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent. Sowohl die Landwirtschaft als auch der Bergbau und die Industrie zeigten sich schwach. Die Entwicklung im ersten Quartal steht im scharfen Kontrast zu der starken Leistung der am weitesten entwickelten Volkswirtschaft Afrikas im Schlussquartal 2017, als das BIP um 3,1 Prozent wuchs.

Kritik in Italien an reduzierten EZB-Anleihekäufen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Mai, als die politischen Turbulenzen um die Bildung einer euroskeptischen Regierung ihren Höhepunkt erreichten, die Käufe von italienischen Schuldtiteln reduziert. Die EZB begründete Presseberichten zufolge die Drosselung damit, dass sie mehr deutsche Staatsanleihen kaufen musste, weil größere Bestände im April fällig wurden. Aber der Schritt zog den Zorn von italienischen Politikern auf sich.

Banken fragen 0,340 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,211 Milliarden Euro nach 1,551 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 32 (Vorwoche: 30) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,340 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

G7-Länder ringen um Abschlusserklärung - Kreise

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer (G7) stehen bei ihrem Gipfeltreffen ab Freitag in Kanada wegen der Haltung der USA in zentralen Fragen offenkundig vor schwierigen Gesprächen. Angesichts der Verwerfungen im Verhältnis zu Washington in Handels- und Klimaschutzfragen wird nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen noch über ein mögliches Abschlusskommunique für die Tagung verhandelt.

Italiens neuer Regierungschef will Schulden durch Wachstum abbauen

Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conte hat die Bereitschaft seines Landes zum Schuldenabbau bekräftigt. Allerdings sollten die Staatsschulden "durch Wachstum und nicht mit der Hilfe von Sparmaßnahmen" reduziert werden, sagte Conte in seiner ersten Rede vor dem italienischen Senat in Rom. Conte sprach sich zudem dafür aus, die Sanktionen gegen Russland zu überprüfen. "Wir werden die Initiatoren für eine Überprüfung des Sanktionssystems sein", erklärte der 53-Jährige.

Österreichs Kanzler Kurz will EU-Kommission verkleinern

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will die Zahl der EU-Kommissare verringern und damit Geld in Brüssel einsparen. "Wenn die Zahl der Kommissare von derzeit 28 auf 18 reduziert wird, basierend auf einem fairen Rotationsprinzip, würde das nicht nur zu Einsparungen führen, sondern die EU-Kommission auch deutlich effektiver und fokussierter machen", sagte Kurz der Zeitung Die Welt.

Merkel lädt Sanchez zu baldigem Besuch ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez in einem Telefonat zu seinem neuen Amt gratuliert und ihm Erfolg für seine Regierungsführung gewünscht. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an das Telefonat mit. Beide hätten vereinbart, dass Deutschland und Spanien weiter eng für eine Stärkung Europas zusammenarbeiten würden. Merkel lud Sanchez den Angaben zufolge "zu einem baldigen Besuch in Berlin ein".

Auswärtiges Amt will Auftreten von US-Botschafter Grenell zur Sprache bringen

Das Auswärtige Amt will die umstrittenen Äußerungen des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, zur Sprache bringen. Dies kündigte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in Berlin an. Grenell hatte in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal Breitbart gesagt, er sehe es als seine Aufgabe an, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken.

Vizepräsident: Iran wird Zahl der Uran-Zentrifugen erhöhen

Der Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) informiert, dass er die Zahl seiner Zentrifugen zur Urananreicherung erhöhen wird. Ein entsprechender Brief sei am Montag an die IAEA übergeben worden, teilte Vizepräsident Ali Akbar Salehi am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Fars mit. Womöglich könne schon Mittwochabend in der Urananreicherungsanlage Natans ein Zentrum zur Produktion von neuen Zentrifugen eröffnet werden.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai 54,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 54,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr war 57,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai 53,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 52,8

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr bei 52,6

Taiwan Verbraucherpreise Mai +1,64% gg Vorjahr (PROG +2,05%)

