Da begannen zweifellos einige, die Stirn zu runzeln: Als Antwort auf die vergangenen Mittwoch präsentierten Ergebnisse zum ersten Quartal ging die ISRA Vision-Aktie (ISIN: DE0005488100) erst einmal in die Knie. Was umso brisanter war, als die Aktie zwei Handelstage zuvor an das bisherige Rekordhoch bei 48,70 Euro herangelaufen war und dort abgewiesen wurde. Würde das jetzt erst einmal das Ende der Fahnenstange sein, eine größere Korrektur anstehen? Immerhin waren die Ergebnisse zwar gut, lagen aber im Rahmen der Prognosen. Eine positive Überraschung hätte, so nahe am bisherigen Rekordhoch, vielleicht den Sprung auf neue Allzeithochs auslösen können, aber ein "wie erwartet gut" …? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...