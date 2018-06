Unterföhring (ots) -



Faszinierende Wesen, gewaltige Tiere, gnadenlose Jäger: Dinosaurier waren die mächtigsten Lebewesen, die unsere Erde je bevölkerten. Dinos ziehen Millionen von Menschen in ihren Bann. Forscher und Wissenschaftler versuchen, immer wieder neue Erkenntnisse über die Herrscher einer ganzen Ära zu gewinnen. kabel eins Doku feiert am Samstag, 9. Juni 2018, den Dinosaurier-Tag und beleuchtet die Riesenechsen aus ungewöhnlichen Perspektiven.



Das Highlight ist die Free-TV-Premiere von "T-Rex: Autopsie eines Killers" um 20:15 Uhr. Die Dokumentation von National Geographic zeigt mit modernsten Spezialeffekten und in Zusammenarbeit mit angesehenen Experten die weltweit erste vollständige Rekonstruktion eines anatomisch kompletten Tyrannosaurus Rex. Ein Spezialisten-Team, bestehend aus Tierärzten, Anatomen und Paläontologen, untersucht und obduziert diese Nachbildung eines 13 Meter langen und sieben Tonnen schweren Dinosauriers. Welche Geheimnisse rund um den größten Killer seiner Zeit kommen dabei ans Licht?



Die Doku-Reihe "Jurassic Fight Club" zeigt davor ab 14:50 Uhr mittels moderner Animationen das Jagd- und Kampfverhalten von Dinosauriern.



Der Dinosaurier-Tag:



12:30 Uhr: Expedition ins Unbekannte: Auf der Suche nach dem Mammut 14:00 Uhr: Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens: Dinosaurier 14:50 Uhr: Jurassic Fight Club 20:15 Uhr: T-Rex: Autopsie eines Killers



