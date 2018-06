Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Euro-Rentenmarkt konnte im April nicht an die gute Wertentwicklung der beiden Vormonate anknüpfen, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106). Anfänglich sei die Entwicklung noch seitwärtsgerichtet gewesen. Ab der Monatsmitte hätten dann aber die negativen Vorgaben aus den USA belastet. Dort hätten vor allem Inflationsängste für steigende Renditen gesorgt. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen habe dara ...

Den vollständigen Artikel lesen ...