Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Discount-Zertifikate & Aktienanleihen": Über 100 Discount-Zertifikate und über 100 Aktienanleihen hat die Erste Group Bank zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. Als wichtigste Emission in diesem Bereich nennt die Erste Group Bank die Erste Group Protect Multi Online Handel (ISIN AT0000A1Z3A8). Der Anteil des Online-Handels an den weltweiten Einzelhandelsumsätzen ist in den letzten Jahren bereits deutlich gestiegen und soll laut Prognosen auch weiterhin wachsen. Von zukünftig weiter wachsenden Absatzzahlen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...