Zürich - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind erneut gesunken. Insgesamt wurden 1,5 Millionen Franken umgesetzt, was einer Abnahme von fast 39 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Das gleiche Bild zeigte sich bei den Abschlüssen, welche sich auf 91 von 111 reduzierten. Insgesamt sei wenig Bewegung im Markt auszumachen gewesen, so die ZKB. Der ZKB KMU Index legte um +0,4 Prozent auf 1'400,06 Punkte zu.

Volumenstärkster Titel war Repower. In vier Abschlüssen generierten sie 259'370 Franken. In den Aktien der acrevis Bank setzte die ZKB in sieben Trades 197'400 Franken um. Die NZZ-Valoren trugen in 13 Transaktionen 373'600 Franken und die WWZ-Aktien in vier Abschlüssen 135'200 Franken zum Gesamtumsatz bei. Die seit Ende Mai auf der Plattform eKMU-X gehandelten Papiere von RMH Regionalmedien erreichten in fünf Transaktionen 82'135 Franken.

Im Monat Mai summierte sich das Handelsvolumen auf 10,2 Millionen Franken, nach 5,6 Millionen im April. Die Anzahl der Abschlüsse lag mit 497 über dem Niveau von 447 Im Vormonat. Die grössten Umsätze erzielten dabei die beiden Reishauer-Papiere (Inhaber und Namen), gefolgt von den Aktien der RMH Regionalmedien.

Haupttreiber für die KMU Index-Zunahme in der vergangenen Handelswoche waren die Aktien der Pilatus Bahnen und der Rigi Bahnen, die mit einem Plus von 7,6 Prozent respektive 4,7 Prozent die Gewinneraufstellung anführen. Ebenfalls gesucht waren die Valoren des EW Jona Rapperswil (+3,1 Prozent) sowie der NZZ (+2,0 Prozent).

Auf der Verliererseite gingen die Papiere von Thurella Immobilien (-1,5 Prozent) am meisten zurück. Die Papiere der Bernexpo Holding und des Grand Resort Bad Ragaz büssten je fast 1 Prozent ein. Die Aktien des Espace Real Estate Holding verloren 0,7 Prozent.

Im Vorfeld der Volksabstimmung zum Geldspielgesetz am 10. Juni zogen insbesondere zwei Casino-Unternehmen, die ihre Jahreszahlen vorlegten, das Interesse auf sich. Die Grand Casino Luzern Gruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoertrag von 47,5 Millionen Franken (+0,6 Prozent). Unter dem Strich blieb ein um 21 Prozent verbesserter Konzerngewinn von 1,4 Millionen. Der Verwaltungsrat beantragt einen Dividendenverzicht. Die Finanzierungskraft soll gestärkt werden, um sich für den Einstieg ins Online-Gaming zu wappnen, wie es von Seite des Unternehmens hiess.

Auch die Berner Kursaal-Gruppe verdiente 2017 mehr. Sie steigerte den Betriebsertrag um rund 1,8 Prozent auf 86,4 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag ebenfalls knapp 1 Million über dem Vorjahreswert. Positiv entwickelte sich vor allem das Stammhaus, die Kongress + Kursaal Bern AG. Derweil litten die Casinos der Gruppe unter Umsatzschwund. Nach einem Dividendenverzicht in den letzten zwei Jahren beantragt der Verwaltungsrat in diesem Jahr eine Dividende von 5 Franken pro Aktie.

In der nun laufenden Handelswoche rechnet die ZKB mit einem erneut eher ruhigen Verlauf im ausserbörslichen Segment. Mit SGV (Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersee), ZT Medien und der Rhätischen Bahn halten nur gerade drei Unternehmen ihre Generalversammlungen ab.

Wochennews

Die Luzerner Kursaal-Casino AG hat im vergangenen Jahr ihren Gewinn gesteigert. Weil man aber Geld für den Einstieg ins Online-Glücksspiel auf die Seite legen will, verzichtet die Generalversammlung auf eine Dividenden-Ausschüttung.

Dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn stattdessen auf die neue Rechnung vorzutragen, folgten die 622 Aktionäre am Dienstag grossmehrheitlich, wie die die Dachgesellschaft der Grand Casino Luzern Gruppe mitteilte. Der Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...