Berlin (ots) - 2017 wurde in den Terminals der deutschen Flughäfen die größte Passagierbefragung durchgeführt. 160.000 Flugreisende aus der ganzen Welt wurden in persönlichen Interviews befragt. Nachgegangen wurde unter anderem der Frage, warum das Flugzeug als Verkehrsmittel bevorzugt wird.



2/3 der Passagiere sehen für sich keine Alternative zum gewählten Flug Nur 33 % der Passagiere sehen zum gewählten Flug eine Alternative: 12 % einen anderen Flughafen, 10 % eine andere Airline. Der Bodenverkehr wäre nur für 10 % der Reisenden eine Option. Telefon-/Videokonferenzen fallen mit nur 1 % als Möglichkeit kaum ins Gewicht.



"Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig: Die Menschen wollen fliegen. Ausschlaggebend für den Reisenden von heute sind Zeit- und Preisersparnis. Diese Erwartungen erfüllt der Flugverkehr.", betont Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV.



Innerdeutsch Fliegen ist beliebt



Auch im Verkehr innerhalb Deutschlands entscheiden sich die Befragten bewusst für den Flug. 63 % der Interviewten sehen für sich im nationalen Verkehr keine Alternative zum gewählten Flug. Nur für jeden 4. Fluggast könnte auch der Bodenverkehr wie Bus, Bahn oder Auto eine Möglichkeit darstellen. Trotz des Angebotes anderer Verkehrsträger favorisieren die Reisenden den Flug. Hauptargumente für die Wahl des Fliegens sind für 43 % der befragten Personen die Reisedauer, für 34 % die Abflugzeit und für 30 % der Preis.



Bei internationalen Reisen wird der Preis zum bestimmenden Kriterium Bei globalen Reisen bestimmt in erster Linie der Preis die Flugauswahl. Das haben 48 % der Reisenden auf europäischen bzw. 45 % auf interkontinentalen Flügen angegeben. Das Thema Komfort spielt auf den Langstrecken eine nachgeordnete Rolle. Von Reisenden innerhalb Europas halten nur 15 % und im Interkontinental-Segment nur 18 % dieses Kriterium bei der Flugauswahl für wichtig.



"Die Menschen setzen sowohl bei innerdeutschen als auch internationalen Reisen auf das Flugzeug. Eine unkomplizierte und bezahlbare Anbindung an Wirtschaftszentren und Tourismusregionen - das ist der Anspruch unserer Reisenden. Die Bedeutung des Luftverkehrs, aber auch seine Herausforderungen liegen auf der Hand. Im schnell wachsenden Luftverkehr benötigen die Flughäfen eine Perspektive für eine nachfragerechte Entwicklung ihrer Infrastruktur, damit sie auch künftig den Mobilitätswünschen der Reisenden gerecht werden.", resümiert Beisel.



Zur ADV-Fluggastbefragung - Airport Travel Survey



Initiiert und begleitet werden die im Abstand von drei Jahren stattfindenden Befragungen durch den Flughafenverband ADV im engen Schulterschluss mit seinen Mitgliedsflughäfen und dem Markforschungsinstitut IFAK. Die ersten Zwischenergebnisse dieser Umfrage sind unter dem nachstehenden Link abrufbar:



http://www.adv.aero/service/downloadbibliothek/



Die Gesamtauswertung der ADV-Fluggastbefragung 2017 wird im zweiten Halbjahr 2018 vorliegen. Für empirische Zwecke können umfassende Datensätze gegen Entgelt über den Flughafenverband ADV bezogen werden.



OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44169.rss2



Pressekontakt: Sabine Herling Fachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-Pressesprecherin Tel.: 030-310 118-22 Mobil: 0176-1062 8298 herling@adv.aero



Isabelle B. Polders Fachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-Pressesprecherin Tel.: 030-310 118-14 Mobil: 0173-2957 558 polders@adv.aero