Suntech stellt erstes Freiland-PV-Projekt mit Halbzellenmodulen in

Deutschland fertig



Berlin (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech")

meldete heute die erfolgreiche Fertigstellung der ersten Phase des

PV-Projektes entlang der Rudower Allee, wobei es sich um das erste

von Suntech in Deutschland beendete Freiland-PV-Projekt handelt.



Suntech stellte für dieses Projekt Halbzellen-Polymodule für die

FIMA Projekt GmbH zur Verfügung, die bei Kunden in Europa großen

Anklang finden. Seit Suntechs Halbzellen-Module Anfang dieses Jahres

den europäischen Markt erreichten, konnten nacheinander unter

fieberhaftem Einsatz zahlreiche PV-Projekte ausgeführt werden. In

Bezug auf Systemanwendungen bieten Halbzellenmodule im Vergleich zu

Standardmodulen bedeutende Vorteile. Allem voran lässt

Halbzellentechnologie eine Modulleistung zu, die bis zu 10W höher ist

als die Leistung, die mit herkömmlichen Konstruktionen erreicht

werden konnte, wodurch Systemkosten durch eine höhere Moduleffizienz

reduziert werden können. Darüber hinaus verringert

Halbzellentechnologie den Energieverbrauch einer Solarzelle um 50%

und lässt die Zellentemperatur bei Betrieb im Vergleich zu

herkömmlichen Konstruktionen um 20 bis 25 Grad Celsius sinken.

Dadurch wird der Hot-Spot-Effekt unter Anwendung des Hybridmodus mit

Reihenschaltung nach Parallelschaltung abgeschwächt. Zusätzlich ist

die Größe einer Halbzelle geringer als die einer gewöhnlichen Zelle,

so dass die beschädigte Fläche einer Halbzelle ebenfalls minimaler

ist, sollte es unter der Einwirkung einer äußeren Kraft zu Rissen

kommen. Gleichzeitig wird die herkömmliche komplexe Schaltung durch

die Verwendung einer Verteilerdose optimiert, so dass

Leistungsverlust durch ein kreuzartiges Installationsmuster weiter

reduziert werden kann.



"Als eines der ersten Pholtovoltaik-Unternehmen, die den

europäischen Markt erschließen konnten, erstreckt sich unser

Produktangebot seit achtzehn Jahren von zwei früheren

Stromschienenmodulen bis hin zu den fünf momentan aktuellen

Stromschienenmodulen. Unser Wachstum und der Wandel, den wir

durchlebt haben, geschah vor den Augen des europäischen Marktes und

unsere effizienten Qualitätsmodule genießen den Ruf, zahlreiche

Kunden für Suntech-Produkte begeistert zu haben", erklärte Herr He

Shuangquan, Präsident von Suntech. "Wenn wir auf die Vergangenheit

zurückblicken, sind wir dankbar, was die Gegenwart angeht, so

arbeiten wir an Innovationen und drängen weiter nach vorne.

Konzentrieren wir uns auf die Zukunft, so verfügen wir über einen

gutdurchdachten Plan. In der nahen Zukunft werden wir Kunden nach dem

Motto "den Test der Zeit bestehen" auch Gegenbesuche abstatten, um

sich ihrer Anliegen genau anzunehmen. Wir sind der Meinung, dass die

Orientierung an Qualität und Innovation sowie ein enges

Kundenverhältnis Suntech für unsere Kunden zum zuverlässigsten

PV-Unternehmen machen wird."



