CSU-Politiker Dobrindt setzt auf schärfere Regeln bei Asylbewerbern. Auch dem Abschiebestopp nach Afghanistan steht er kritisch gegenüber.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dringt auf Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze. Wer in einem anderen europäischen Land registriert und in der Fingerabdruckdatei Eurodac vermerkt sei, solle direkt an der Grenze zurückgewiesen werden, forderte Dobrindt am Dienstag in Berlin.

Dies sei die Rechtslage in Europa. "Und ich will, dass die Rechtslage an den Grenzen umgesetzt und durchgesetzt wird." Bislang werden nur Personen abgewiesen, die kein Asyl in Deutschland beantragen wollen.

Dobrindt ...

