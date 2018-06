Beim Misstrauensvotum musste Rajoy eine herbe Niederlage hinnehmen. Jetzt zieht Spaniens Ex-Ministerpräsident weitere Konsequenzen.

Der in der vergangenen Woche abgewählte spanische Ex-Regierungschef Mariano Rajoy ist am Dienstag vom Vorsitz seiner konservativen Volkspartei zurückgetreten. "Das ist das Beste für die PP, für Spanien und für mich", sagte der 63-Jährige in einer emotionalen Rede vor der Parteiführung. Rajoy war seit Oktober 2004 ...

