Beim diesjährigen Weltumwelttag steht Indien im Blickpunkt. "Kampf der Plastikverschmutzung" ist das Motto. Ein Schüler, ein Geschäftsmann und ein Müllsammler machen vor, wie es geht.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert lebt Ram Nath unter einer Eisenbrücke am Ufer des Yamuna. Morgen für Morgen führt ihn der nur wenige Meter lange Arbeitsweg aus seiner Hütte ins schlammige Wasser des Flusses. Nath fischt allen Unrat, der sich noch irgendwie verwerten lässt, aus den trüben Fluten. Der Yamuna zählt zu den dreckigsten Gewässern Indiens, die Chancen auf reiche Beute sind groß.

"Das ist die einzige Arbeit, die wir haben", sagt der drahtige 40-Jährige, während er einen Haufen aus alten Flaschen, Tüten und Elektroschrott durchsortiert. Mit Hunderten Kollegen teilt er sich das Müllsammelgeschäft an den Ufern des Yamuna in Neu Delhi. Zwei bis vier Dollar am Tag bringt ihnen dabei der Plastikmüll ein.

Und damit wird Nath, ohne es zu wissen, zum Teil einer kleinen Öko-Bewegung, die gegen die Plastikmüllflut in Indien ankämpft. Vorreiter sind unter anderem ein Neuntklässler, der Nobelrestaurants von Plastikstrohhalmen abbringt, und ein Geschäftsmann, der Einweggeschirr aus Palmenblättern fertigt.

Indien, an diesem Dienstag Schwerpunktland des UN-Umwelttages unter dem Motto "Kampf der Plastikverschmutzung", kann alle Hilfe brauchen, die es kriegen kann. Allein in Neu Delhi ...

