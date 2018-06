Bochum (ots) -



Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer Pressekonferenz am Freitag, den 29. Juni 2018 um 12:30 Uhr in das Audimax der Ruhr-Universität Bochum.



Vorstandssprecher Thomas Jorberg und seine Vorstandskolleg*innen werden die besonderen Leistungen der GLS Bank vorstellen. Wir präsentieren unsere neue digitale Community, sprechen über die aktuelle Entwicklung der Branche und über das Thema unserer Jahresversammlung: den gesellschaftlichen Zusammenhalt.



Gerne können Sie bereits jetzt Ihre Teilnahme ankündigen: presse@gls.de oder per Telefon unter 0234 5797 5340. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen!



Über die GLS Bank



Bei der GLS Bank ist Geld für die Menschen da. Sie finanziert nur sozial-ökologische Unternehmen und macht ihre Geschäfte umfassend transparent. Dabei bietet die Bank alle Leistungen einer modernen Bank: Girokonten, nachhaltige Fonds, Vorsorge und vieles mehr. Als Genossenschaftsbank kann jeder Anteile zeichnen und mitbestimmen. Über ihre Partnerin GLS Treuhand ist der Bereich Stiften und Schenken abgedeckt. Die GLS Bank hat ihren Sitz in Bochum und Standorte in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, München und Stuttgart.



Pressekontakt: presse@gls.de Christof Lützel - Pressesprecher GLS Bank 023457975340