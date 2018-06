Russlands Präsident Putin trifft Österreichs Staatsoberhaupt und Kanzler Kurz. Der sieht sich als Brückenbauer zwischen Moskau und dem Westen.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in Österreich eingetroffen. Der 65-Jährige wird politische Gespräche mit Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz führen. Themen dürften unter anderem die Lage in der Ukraine sowie die Vertrauenskrise in den internationalen Beziehungen sein.

Österreich sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...