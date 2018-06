Die Re-Timer-Produktfamilie ANX74xx USB-C ist die bevorzugte Lösung für Intel-, AMD- und Nvidia CPU/GPU-Plattformen

Analogix Semiconductor, Inc. hat heute die Massenproduktion seiner Produktfamilie ANX74xx von USB-C-Re-Timer-Lösungen für Notebooks, 2-1-konvertierbare Laptops, Desktop-PCs, Monitore und USB-C-Zubehör bekanntgegeben, motiviert durch die Nachfrage auf dem Markt für PCs und Zubehör.

ANX7440, die ersten protokollbasierten Re-Timing Mux Bridging DisplayPort- und USB 3.1-Interfaces für Intel, AMD und Nvidia CPUs/GPUs zum USB-C-Konnektor, sind die ersten USB-C-Re-Timer, bei denen die Interoperabilität bei Plug-Tests mit USB-IF und VESA gegeben ist.

Die in den Prozessorplattformen der neuesten Generation implementierten Analogix-Re-Timer bieten folgende Vorteile:

Es sind reine USB-C-Re-Timer, die die Architekturen Separate Reference Clock Independent of SSC (SRIS) und Bit-Level Re-Timer (BLR) nutzen, womit ein Verlustausgleich zur Rückgewinnung von Kanalverlusten von bis zu 23dB für USB 3.1 Gen2 10 Gbps gewährleistet werden kann;

Sie sind vollständig konform mit den neuesten Anforderungen für USB 3.2 Appendix E und unterstützen 4-Re-Timer-Konnektivität mit nahtloser Verkettung von vier Re-Timern, womit die CTS-Anforderungen von USB 3.2 erfüllt sind;

Es sind vollständige DisplayPort-Re-Timer mit dem Modus Link Training Tunable PHY Repeater (LTTPR) und transparentem Modus mit AUX-Snooper, womit ein Verlustausgleich zur Rückgewinnung von Kanalverlusten von bis zu 20dB für DisplayPort HBR3 8,1 Gbps gewährleistet werden kann.

"Wir freuen uns sehr über die Markteinführung unserer USB-C-Re-Timer als Ansatz für Hochgeschwindigkeits-Verbindungen mit 10Gbps", sagte Michael Ching, Vice Präsident Marketing bei Analogix. "Nachdem den strengsten Anforderungen und umfassenden Interoperabilitäts- und Kompatibilitätstests der PC-Branche genügt werden konnte, haben sich unsere Re-Timer-Lösungen für den Markt bewährt, und Verbraucherprodukte sind jetzt erhältlich von den neuesten Notebooks und Desktop-PCs mit Intel Coffee Lake bis hin zu abnehmbaren, konvertierbaren PCs mit Windows on ARM, Nvidia G-Sync-Monitoren und USB-C-Zubehör."

Die ANX74xx-Produktfamilie besteht aus:

ANX7440 integrierter Re-Timer und USB-C-Switch mit 10 Gbps für DisplayPort über USB-C-Ports;

ANX7430 integrierter Re-Timer und USB-C-Switch mit 10 Gbps für USB-C-Ports mit USB 3.1 Gen2;

ANX7490 integrierter Re-Timer mit 10 Gbps für USB-A-, USB-B- und USB-C-Ports mit USB 3.1 Gen2;

ANX7496 integrierter DisplayPort-Re-Timer mit 8,1 Gbps für Mini-DP, Standard-DisplayPort und USB-C-Ports.

Demonstrationen von Analogix' Hochgeschwindigkeits-Signalkonditionierer-Lösungen und ihrer Implementierung in Verbrauchergeräten gibt es auf der diese Woche stattfindenden Computex 2018 in der Analogix-Ausstellersuite 1140 und 1141 im The Grand Hyatt Taipei.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von portablen Geräten, wie Smartphones, Notebooks und VR-Head-Mounted Displays, bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehgeräten und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer bei Display-Controllern für Mobilgeräte, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Video Electronics Standards Association (VESA) entwickelt worden ist. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Typ-C-Konnektor konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Warenzeichen und Handelsbezeichnungen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

