Sebastian Kahlfeld ist Head of Central Eastern Europe, Middle East and African Equities bei der DWS. Ein Gespräch über Chancen und Risiken beim Türkeiinvestment, den Lira-Verfall und die schwache Fonds-Performance bei starkem Wirtschaftswachstum.FondsDISCOUNT.de: Worauf basiert das starke Wirtschaftswachstum von 7,4 Prozent in 2017?Sebastian Kahlfeld: Die türkische Regierung ist sehr proaktiv, was die Unterstützung der heimischen Wirtschaft betrifft. So wurden im Jahr 2017 dreistellige Milliardenbeträge in türkischen Lira bereitgestellt, um die Banken bei einer vergünstigten Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Zudem wurden zahlreiche Sondersteuern temporär ausgesetzt, was den Konsum beflügelt hat. Da mehr als zwei Drittel des Wirtschaftswachstums der Türkei durch den Konsumenten getrieben wird, hat sich dies entsprechend deutlich in den Wachstumszahlen niedergeschlagen.

