Warum ist XiL so wichtig? Heftiges Schneetreiben. Im Nu haftet Schnee an der Kleidung von Passanten und Radfahrern; im Nu bedeckt er Straßenschilder und Fahrbahnmarkierungen. Kommen sensorgestützte, hoch automatisierte Fahrzeuge mit dieser Situation zurecht? Werden sie richtig reagieren, wenn ein Kind sich plötzlich von der Hand der Eltern losreißt und auf die Straße rennt, wenn Rehe oder Wildschweine plötzlich aus dem Dunkeln auftauchen oder wenn Ampeln ausfallen und Polizisten den Verkehr per Handzeichen regeln?

Gerade mit Blick auf das automatisierte Fahren werden diese Fragen zu beantworten sein - und theoretisch unendlich viele weitere Fragen zu allen erdenklichen Verkehrs-, Wetter- und Umweltsituationen. Vor dem Hintergrund, dass drei bis vier Dutzend Sensoren pro Fahrzeug zusammenwirken, deren Daten permanent unter Echtzeitbedingungen von Steuergeräten (ECUs), Mikroprozessoren (µPs) und Grafikprozessoren (GPUs) ausgewertet und in Fahrbefehle für die Fahrzeug-Aktorik übersetzt werden müssen, wird die enorme Komplexität dieser Aufgabe klar. Hinzu kommt, dass all dies, je nach Hersteller, in komplett unterschiedlichen, häufig aktualisierten Hard- und Softwarearchitekturen geschieht. Doch damit nicht genug. Durch Updates over-the-air (OTA) ändert sich die Software während der Lebensdauer laufend. Spätestens jetzt wird klar, dass neue, konsequente Ansätze in der Entwicklung gefragt sind.

Virtualisierung macht Komplexität beherrschbar

Die Absicherung von hoch automatisierten Fahrzeugen sprengt alle bisherigen Dimensionen. Um sie dennoch unter Berücksichtigung des Zeit- und Kostenrahmens bewältigen zu können, sind intelligente Ansätze gefragt: Es gilt, über den gesamten Entwicklungszyklus ...

