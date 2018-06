Unterföhring (ots) - 40 Original-Foodtrucks, 20.000 Gäste, 40.000 verkaufte Essen, 160 glückliche Trucker und ein gekürter Foodtruck-King - das war die Bilanz des "Foodtruck Festivals" 2017, erstmalig präsentiert von kabel eins.



Auch 2018 ist der TV-Sender wieder am Start, wenn es am 23. und 24. Juni 2018 in Fürstenfeldbruck heißt: "Echt fettes Festival". Als Sponsor stellt kabel eins erneut die große Bühne für Showprogramm und WM-Public Viewing, zwei eigene Food Trucks, eine "Kochinsel" für Promi-Battles und Autogrammstunden mit den kabel eins-Faces Tommy Scheel, Kathy Weber, Dirk Hoffmann, Martin Baudrexel, Timo Hinkelmann, Sebastian Lege, eine Torwand für das echte WM-Feeling, eine kabel eins-Lounge zum Chillen u.v.m. Und auch diese Premiere passt wie die Faust aufs Auge: Als Highlight am Sonntag, 24. Juni 2018, ab 17:00 Uhr tritt der "Giesinger Bud Spenzer Heart Chor" auf, der die Legende und den kabel eins-Quoten-Garanten Bud Spencer kurz vor seinem 2. Todestag mit Evergreens feiert.



"Die großartige Resonanz aus 2017 hat uns keine Sekunde zögern lassen, auch 2018 wieder beim 'Foodtruck Festival' in Fürstenfeldbruck dabei zu sein. kabel eins unseren Fans als besonderes Schmankerl on Ground zu präsentieren, ist für uns eine wunderbare Gelegenheit. Das schmeckt jedem: Food-Fan wie auch Fußball-Fan, denn auch für Public Viewing ist gesorgt. Wir freuen uns auf viele Besucher vor Ort auf dem Festivalgelände und viele Zuschauer beim 'Abenteuer Leben am Sonntag'-Spezial im Sommer 2018", so kabel eins-Senderchef Marc Rasmus.



Das "Foodtruck Festival" findet am Wochenende, 23. und 24. Juni 2018, auf dem Volksfestplatz in Fürstenfeldbruck statt. kabel eins dreht vor Ort für "Abenteuer Leben am Sonntag: Die Welt der Food Trucks", das am 12. August 2018 ausgestrahlt wird.



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Dagmar Brandau Kommunikation/PR - Communication Projects Tel.: 089/9507-2185 Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.com



Sprecherin kabel eins



Petra Dandl Tel.: 089/95071169 Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2