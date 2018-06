Jena - Datenschutz gilt oft als Herzensthema der Deutschen. Wenn es darum geht, selbst tätig zu werden, sind Schweizer aber aktiver. 34 Prozent der Schweizer verschlüsseln den grössten Teil ihrer Daten. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des IT-Sicherheitsunternehmens ESET unter mehr als 500 Internetnutzern. 41 Prozent verschlüsseln wenig oder gar nicht - verglichen mit 54 Prozent der Deutschen also deutlich weniger. Dabei zeigen sich aber deutliche Unterschiede zwischen Berufsgruppen. Insbesondere Freiberufler und Selbständige gehen mit ihren Daten fahrlässig um.

Am nachlässigsten zeigen sich in der Schweiz die 45- bis 54-Jährigen: Hier verschlüsseln 46 Prozent nur wenig oder nichts. Bei den Digital Natives (18 bis 24 Jahre) sowie den 25-34-Jährigen sind es nur rund ein Drittel. "Es ist gut, dass die Jüngeren das Thema ernster nehmen. Generell zeigt sich ein gutes Datenschutzbewusstsein in der Schweiz. Aber auch hier machen es zwei Fünftel der Befragten Cyberkriminellen gefährlich leicht", sagt Thomas Uhlemann, Security Specialist bei ESET.

Berufstätige schludern bei ihren Daten

Bei der Betrachtung der Berufsgruppen zeigen sich jedoch Defizite in Sachen Datenschutz: So verschlüsseln nur 37 Prozent der Angestellten einen Grossteil ihrer Daten. Bei Freiberuflern und Selbstständigen zeigt sich auch viel Nachholbedarf: 26 Prozent verschlüsseln nur einen geringen Teil, 20 Prozent gar nicht. Das ist gefährlich, weil dann private Fotos, Rechnungen, Kontoauszüge oder Röntgenaufnahmen unverschlüsselt auf Datenträgern oder in der Cloud lagern und damit schlechter gegen Angriffe geschützt sind.

Besonders gefährlich ist dies aber bei Freiberuflern und Selbständigen: Denn mit Blick auf die Regelungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung können sie belangt werden, wenn sie Daten von Kunden aus der EU nicht durch Verschlüsselung schützen. In diesen Fällen greifen die harschen Strafen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...