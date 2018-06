Trotz immer neuer Rekordmeldungen, die seitens Daimler geschickt lanciert werden, kommt die Aktie (WKN: 710000) nicht in Fahrt. Der aktuelle Kursrücksetzer ist dabei auch den neuesten Entwicklungen im Diesel-Skandal geschuldet. Der Premium-Hersteller rutscht tiefer in den Dieselsumpf, in mehreren Mercedes-Modellen soll es Abschaltvorrichtungen geben.

Das soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass Daimler durchaus strukturelle Probleme hinter der eigenen Haustüre hat. Wo diese beim 67-Milliarden-Euro-Konzern stecken, verraten wir Ihnen in den folgenden Absätzen. Allen voran stehen die gleichen Sorgenkinder seit Jahren: Alles was im Daimler-Konzern mit Nutzfahrzeugen zu tun hat.

PKWs hui - Nutzfahrzeuge pfui

Kurz und knapp könnte man Daimlers aktuelle Misere wie folgt zusammenfassen: PKW-Sparte hui - Vans, Trucks und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...