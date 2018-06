Hier geht's zum Video

Der Euro hat über Wochen hinweg gegenüber dem US-Dollar geschwächt. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Gemeinschaftswährung aber immer noch in einem Aufwärtstrend. Frank Wiedemann sieht durchaus Aufwärtspotenzial. Für Spannung könnten in der nächsten Woche dann die Fed und die EZB sorgen. Auch in der Türkei könnte die Notenbank Bewegung in den Devisenmarkt bringen. Folgen Sie flatExperte Frank Wiedemann auch auf guidants.de. Klicken Sie hier.