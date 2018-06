Verspätungen und Zugausfälle durch Bahnbaustellen sollen künftig häufiger vermieden werden. Die Deutsche Bahn, ihre Konkurrenten und die Verkehrsverbünde haben sich darauf geeinigt, Schritt für Schritt "fahrgastschonender" zu bauen. Die Engpässe auf den Schienen sollen deutlich gesenkt werden, heißt es in einem Bericht an das Bundesverkehrsministerium. Sie hoffen, dass der Bund dafür seine Zuschüsse für die Bahn aufstockt: "Da kundenfreundliches Bauen in vielen Fällen mit erhöhten Kosten verbunden ist, ist eine deutliche Erhöhung der vom Bund bereitgestellten Mittel erforderlich."

Zudem soll die Bahn als Betreiber des Schienennetzes Baustellen stärker aufeinander abstimmen. Für Verspätungen muss DB Netz deutlich höhere Zahlungen an die Eisenbahnunternehmen zahlen - im Nahverkehr etwa 16 Euro statt wie bisher 10 Cent pro Minute, so steht es in der Vereinbarung zwischen allen Beteiligten. Kosten für unvorhergesehene Baustellen sollen in den Verkehrsverträgen berücksichtigt werden, mit denen Verkehrsverbünde Bahn-Unternehmen für viele Jahre verpflichten. Die Zahl der Bahnbaustellen war allein von 2012 bis 2016 von 40 800 auf 45 900 gestiegen./bf/DP/jha

