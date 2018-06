Ankara - Der Iran unternimmt einen ersten Schritt zur erneuten Ausweitung seiner Urananreicherung. Die Führung in Teheran informierte am Dienstag die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) über das Vorhaben, die Zahl seiner Uran-Zentrifugen zu erhöhen

Zugleich erklärte sie, die neuer Uran-Zentrifugen bedeute keinen Verstoss gegen das von den USA aufgekündigte internationale Atomabkommen von 2015. Vize-Präsident Ali Akbar Salehi sagte weiter, der Schritt bedeute überdies nicht das Scheitern der Gespräche mit den Europäern über die Rettung des Abkommens.

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hatte am Montag gesagt, die Europäer dürften nicht erwarten, dass der Iran die neuen US-Sanktionen erdulden werde und zugleich weiterhin die Einschränkung seines Atomprogramms akzeptiere. Dies sei ein "Traum", der niemals wahr werde.

Per Brief informiert

Salehi sagte nun, der Iran habe die IAEA am Montag per Brief über die Entscheidung zur Herstellung ...

