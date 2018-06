Zürich (ots) -



Die Fleischtrocknerei Churwalden AG hat der Migros mitgeteilt,

dass Stücke von blauem Hartplastik eines Arbeitsutensils in eine

Produktionscharge des Fleischsnacks "minipic" gelangt sind. Die

Kunden werden gebeten, die betroffenen "minipic"-Produkte nicht zu

konsumieren. Eine Gesundheitsgefährdung beim Verschlucken

(Erstickungsgefahr) kann nicht ausgeschlossen werden.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel: Name: "minipic"

Artikelnummer: 2321.030.005.00 Chargennummer: L 501201181 Mindestens

haltbar bis: zwischen 25. Juni 2018 und 6. Juli 2018 Verkaufspreis:

3.30 Franken



Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden, die betroffenen

minipic-Produkte nicht mehr zu konsumieren. Eine

Gesundheitsgefährdung beim Verschlucken (Erstickungsgefahr) kann

nicht ausgeschlossen werden. Die blauen Plastikstücke können eine

Grösse von bis zu 2 cm Länge aufweisen. Kunden, die das betroffene

Produkt zuhause haben, können dieses in ihre Migros-Filiale

zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.



Für weitere Auskünfte hat die Fleischtrocknerei Churwalden AG eine

Service-Hotline unter der Telefonnummer 081 307 87 77 eingerichtet.

Die Erreichbarkeit ist von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 20:00 Uhr

gewährleistet.



Ein druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden:

http://media.migros.ch/images/2018/minipic.jpg



Kontakt:

Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48



Weitere Informationen für Journalisten:

Martina Bosshard, Mediensprecherin MGB, Tel. +41 58 570 38 22,

martina.bosshard@mgb.ch

www.migros.ch/medien