Es läuft wieder rund an der US-Technologiebörse. Die kleine Krise vor einigen Wochen scheint endgültig vergessen und so werden an der NASDAQ bereits wieder Rekorde gefeiert. Der DAX hingegen kämpft noch ein wenig um die Marke von 13.000 Punkten. Was fehlt dem deutschen Leitindex zum endgültigen Durchbruch? Volker Meinel von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.