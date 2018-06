Mainz (ots) -



Woche 23/18 Mittwoch, 06.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



15.50 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



16.35 ZDFzeit Mensch Putin! Die Geheimnisse des russischen Präsidenten Deutschland/Russland 2014



17.20 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



18.05 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden



18.50 Weltmeisterschaft der Spione - Russland gegen England Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Gewalt gegen Polizisten Mit Bodycam auf Streife Deutschland 2017



22.25 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte



23.10 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



23.55 Jagd auf Schleuser Bundespolizei im Einsatz Deutschland 2017



0.40 heute journal



1.05 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014



1.50 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014



2.35 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014



3.20 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014



4.05 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



4.35 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017



