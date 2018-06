Die enttäuschende Hauptversammlung des 24. Mai wirkt nach. Beschwichtigung statt Einkehr, dieses Gefühl hinterließ der Aufsichtsrat. Genau das, was die Anleger nicht hören wollten. Aber das, was die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) zum Monatsende verpasst bekam, war noch heftiger. Dass die US-Notenbank die US-Tochter in der Kategorie "Bank in Schwierigkeiten" führt, das zieht wie ein Betonklotz am Bein an der Aktie. Als das ruchbar wurde, sackte der Kurs, der da bereits mit dem nominalen, bisherigen Tief vom September 2016 bei 9,89 Euro zu kämpfen hatte, deutlich unter diesen Level. Und auch, wenn es da noch eine allerletzte Haltelinie bei 8,83 Euro gibt:

Dass sich die Aktie diesem Punkt mit 9,06 Euro im Tief des 31. Mai schon stark angenähert hatte, motiviert bislang nur wenige, diesen Level als "Schnäppchen" zu sehen. Zu wenige, wie es scheint. Nun hat das Geldhaus zwar umgehend gekontert, man sei in den USA ebenso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...