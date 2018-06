Giuseppe Conte hat in Rom sein Programm vorgestellt. Doch außer beim Thema Russland-Sanktionen häuft er nur Gemeinplätze an. Kein Wort zum Euro.

"Wir müssen den Bürgern und ihren Bedürfnissen konkrete Antworten geben", so begann der neue Premier in Italien seine erste Rede im Parlament. Und dann sprengte der Politik-Neuling Giuseppe Conte jedes Zeitmaß und las mehr als eine Stunde lang sein Programm vor. Und das strotzte nur so vor Gemeinplätzen. "Wir wollen eine radikalen Wandel, und darauf sind wir stolz", sagte Conte.

Rechts und links neben ihm im Senat saßen die Parteichefs Luigi Di Maio von der Bewegung 5 Sterne und Matteo Salvini von der Lega, der eine twitternd, der andere grinsend. Sie sind beide Vizepremiers der Koalitionsregierung. Gemeinsam wirkte das Trio wie bei einem Examen: die beiden passten auf, dass der Mann in der Mitte auch alles richtig und in ihrem Sinn machte.

Konkrete Antworten gab es allerdings nicht. Zahlen nannte der neue italienische Regierungschef keine einzige, die Deckung der geplanten Ausgaben der neuen Regierung bleibt weiter ungeklärt. Das Wort Euro kam kein einziges Mal vor. Conte zählte nach und nach die Politikfelder auf, denen sich die beiden unterschiedlichen Partner in ihrem Koalitionsvertrag annehmen: Steuern, Arbeit, Grundeinkommen, Flüchtlingspolitik, Einschnitte bei Privilegien und Zahlungen für Politiker, Interessenskonflikt, Gesundheitspolitik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...