Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Infineon. Die Rallye der Technologiewerte dies und jenseits des Atlantiks beflügelt heute auch den DAX-Wert. Dieser kann sich an die Spitze des deutschen Leitindex setzen. Infineon befindet sich dank des heutigen Anstiegs nun wieder in Sichtweite zum 16-Jahres-Hoch. Dieses wurde im Januar bei 25,50 Euro markiert. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.