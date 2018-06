Mein Eindruck ist, dass der DAX gerade sein Hoch in der Aufwärtskorrektur erreicht und in Folge wieder abtaucht. Und dann kommt es drauf an, wie tief die kommende Bewegung läuft. Unter 12.730 Punkten trübt sich die Lage zügig ein.

Gelingt dem DAX das Kunststück über 13.000 Punkte anzusteigen, wird der Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Verlauf abwarten....

Fazit: DAX unter 13.000 Punkten schwach mit möglichen weiteren Kursabgaben bis 12.500 und 12.300 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in Short-Modus.

Indikatorenlage auf short.

US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.

Lage in Spanien und Italien könnte schnell wieder eskalieren.

DAX bei 12.870 Punkten.

Unter 13.000 Punkten mittelfristig fallende Kurse zu erwarten.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. ...

