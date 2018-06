Grünwald (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED verringert Shortposition in Aktien der AURELIUS AG massiv: Die Leerverkäufer von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) kräftig zurück. Die Finanzprofis von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED mit Sitz in London haben am 04.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 2,43% auf . [mehr] J.P. Morgan Securities Microsoft will mit GitHub die Herzen der Entwickler gewinnen! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Mark Murphy von J.P. Morgan Securities: Mark Murphy, Aktienanalyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities, rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT). Microsoft Corp. wolle GitHub übernehmen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities bezeichnen GitHub als eine absolut integrale Pla. [mehr] aktiencheck.de Steinhoff-Aktie: Shortseller Lansdowne Partners legt den Rückwärtsgang ein! Aktiennews Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Lansdowne Partners (UK) LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Steinhoff nun ab: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Lansdowne Partners (UK) LLP legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Möbelkonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ein. Der zur Londoner Finanzgruppe Lansdowne Partners Limited Partnership gehörige Hedgefonds Lansdowne Partners (UK) LLP . [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey Trotz Italien, Spanien, Handelsspannungen: Anleger wagen sich vor Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Nach verhaltenem Start folgen Anleger dann doch den guten US Vorgaben und der Dax klettert über 12.900 Punkte. "Keine schlechten Nachrichten, sind gute Nachrichten" so ein Händler. Vor allem die Technik-Werte zeigen gute Performance Nach der ersten halben Handelsstunde nehmen die Bullen ihren Mut zusammen, und treiben den Dax über 12.800 Punkte leicht in die Pluszone. Damit folgt der Markt verzögert den US Vorgaben. Um die Mittagszeit nimmt der Dax dann mit 12.900 die nächste wichtige Hürde. Deutsche Staatsanleihen sind mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Die Kursverluste der vergangenen Handelstage haben sich damit. [mehr] SPD: Facebook - Cambridge Analytica war nur die Spitze des Eisbergs - Aktiennews Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wie die New York Times heute berichtet, gewährt Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) seit 2007 den Herstellern von Endgeräten speziellen Zugriff auf Facebook-Daten, so Jens Zimmermann, netzpolitischer Sprecher und Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: So sollen mindestens 60 Hersteller einen sehr weitreichenden Datenzugriff erhalten haben, darunter Apple, Amazon, Blackberry, Microsoft und Samsung. Dabei sollen erneut auch D. [mehr] HUGO BOSS-Aktie: Folgt jetzt ein großes Kaufsignal? - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe. HUGO BOSS komme an der Börse schrittweise wieder ins Laufen. Am Dienstag habe das Wertpapier mit 78,80 Euro fast ein neues Jahreshoch erreicht. Folge jetzt ein großes Kaufsignal? Die Anlageprofis seien sich aktuell nicht einig, wie es mit dem Unternehmen weitergehe. Während BlackRock seine Beteiligung ausgebaut . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

