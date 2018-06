Daimler hat die Mai-Verkaufszahlen der Tochter Mercedes-Benz USA veröffentlicht. Demnach wurden dort im Vormonat 26.976 Fahrzeuge verkauft. Zum Vergleich: Im Mai 2017 waren es 26.893 Fahrzeuge, mithin gab es nur eine geringe Veränderung. Immerhin stand ein Plus vor der prozentualen Veränderung von 0,3%. Für den Bereich Mercedes-Benz Vans gab es laut Daimler den besten Mai-Verkaufswert überhaupt in den USA. Allerdings ist das Niveau in absoluten Zahlen (Mai-Verkäufe von 3.101 Fahrzeugen) und ... (Peter Niedermeyer)

