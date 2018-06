Bei einer Zutrittskontrolle kommt es nicht allein auf die Zahl der Zugänge an. Denn auch ein Objekt mit nur wenigen Türen kann hochkomplexe Anforderungen mit sich bringen, die eine umfangreiche Verwaltungssoftware benötigen. Daher ist es wichtig, vor der Auswahl und Installation einer elektronischen Schließlösung die Gegebenheiten vor Ort sowie die Bedürfnisse der Nutzer und Verwalter genau zu kennen. Nur dann greifen die Vorteile der elektronischen Zutrittskontrolle gegenüber einer rein mechanischen Lösung.

Flexibilität, Sicherheit und Kostenreduzierung

Mit einer Zutrittskontrolle lassen sich Zutrittsberechtigungen leichter und schneller erteilen oder wieder entziehen als mit mechanischen Schlüsseln. Verwaltungsaufwand und Fehleranfälligkeit werden deutlich reduziert. Erheblich mehr Sicherheit bietet außerdem die schnelle Sperrung von Zutrittsberechtigungen, beispielsweise bei Verlust des Identmediums. Und nicht zuletzt ist ein Zutrittskontrollsystem auf lange Sicht die nachhaltigere und kostengünstigere Alternative.

Unter bestimmten Gegebenheiten vor Ort empfiehlt sich der Einsatz einer Zutrittskontrolle im Vergleich zu mechanischen Lösungen besonders. Das ist beispielsweise bei Räumlichkeiten der Fall, deren Inhalt vor unbefugtem Zugriff gut geschützt werden muss. Aber auch eine hohe Dynamik bei der Berechtigungsvergabe durch viele externe Mitarbeiter und Besucher oder bei ständigen Personalwechseln lässt sich mit einer elektronischen Lösung leicht handhaben. Das gilt ebenso für häufige Nutzungsänderungen im Gebäude. Mit beschränkten Zutrittsberechtigungen kann man zudem den Personenfluss und die Raumnutzung steuern. Ist eine transparentere Verwaltung notwendig, kann eine elektronische Lösung den Bedarf des Kunden durch die automatische Dokumentation aller Ereignisse decken.

Planung im gesamten Sicherheitskonzept

Für die genannten Anforderungen eignet sich ein individuell angepasstes, elektronisches Schließsystem. Dafür muss man während der Planung allerdings das gesamte Sicherheitskonzept des Gebäudes betrachten. Denn nur bei einer durchdachten Integration kann das Schließsystem effektiv mit den weiteren Sicherheitskomponenten zusammenspielen. In der Regel plant man dafür nach dem »Zwiebelschalenprinzip«, sprich von außen nach innen. Das heißt, das Gebäude oder die Organisation wird von der Absicherung der Außenhaut über die öffentlichen Bereiche im Inneren bis hin zu den inneren sicherheits- und hochsicherheitsrelevanten Bereichen unter die Lupe genommen.

Unbedingt erforderlich ist außerdem eine ganzheitliche Betrachtung der einzelnen Zutrittspunkte. Denn an der Tür arbeitet die mechanische Absicherung mit der elektronischen eng zusammen. Eine elektronische Zutrittskontrolle ist letztendlich nur so sicher wie die Tür selbst, die verbauten Schlösser sowie die sonstige Peripherie an der Tür. Zusätzlich gehört ein prüfender Blick auf die aktuelle Nutzung jeder einzelnen Tür und ihrer eventuellen zukünftigen Nutzungsänderungen.

Systemauswahl nach konkreten Kriterien

Für die Auswahl eines Systems sollte man einige grundsätzliche Kriterien ...

