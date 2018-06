Der Euro ist am Dienstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar unter Druck geraten. Kurz nach 16.00 Uhr wurde er bei 1,1660 Dollar gehandelt. In der Früh stand er noch bei 1,1706 Dollar.Der im Späthandel veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA fiel besser aus als erwartet. Im Mai stieg er von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...