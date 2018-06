Der Aktienkurs hat im Jahr 2018 um fast 50% zugelegt. Auch die Quartalsergebnisse bestätigen diesen positiven Trend. Der Zahlungsabwicklungs- und Mobile-Payment-Anbieter Wirecard ist der Börsenstar der vergangenen Monate: Allein in diesem Jahr hat der Aktienkurs gut 50% zugelegt. An der Börse ist Wirecard mittlerweile mehr als EUR 17 Mrd. wert und liegt somit über der Commerzbank . Nur die Börsenumsätze, die sich auf gutem TecDax -Niveau bewegen, verhindern im Moment noch den Aufstieg in den DAX , berichtete das Handelsblatt. Die Quartalsergebnisse bestätigen diesen Trend: Das Transaktionsvolumen hat sich in Q1 2018 um 56% auf EUR 26,7 Mrd. erhöht (ggü. EUR 17,2 Mrd. in Q1 2017). Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 53% auf EUR 420,4...

