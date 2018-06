Sigma Systems,der weltweit führende Anbieter von katalogbasierter Software gibt die Ernennung von Marc Hayden zum Vice President of Global Channels and Partners bekannt.

Marc Hayden war vor Sigma bei gen-E tätig, einem strategischen Partner für große Unternehmen und Kommunikationsdienstleister in Nordamerika. In seiner Funktion führte er das Unternehmen erfolgreich zu einem Umsatzwachstum von über 300 Prozent und einem erfolgreichen Verkauf des Unternehmens. In seiner 23-jährigen Karriere in der Technologie- und Kommunikationsbranche hatte er leitende Positionen in den Bereichen Betrieb, Produktmanagement, Vertrieb und Marketing bei CSG Invotas, CHR solutions und Redknee Solutions inne. In seiner neuen Funktion wird er die Leitung des weltweiten Channel- und Partnerprogramms von Sigma übernehmen, das sich auf die Stärkung strategischer Partnerbeziehungen und Förderung neuer Geschäfte an den weltweiten Standorten von Sigma konzentriert.

Simon Muderack, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Sigma Systems, kommentierte: "Im Zuge der kontinuierlichen weltweiten Expansion des Geschäfts von Sigma unterstützen wir Unternehmen, die sich der Aufgabe verschrieben haben, schnell neue innovative Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Marc hat umfangreiche Erfahrung in der Kommunikationsbranche und ist gut positioniert, um unseren bestehenden Kundenstamm zu unterstützen, das neue Vertriebskanal- und Partnergeschäft zu fördern und uns voranzubringen. Ich freue mich, Marc im Sigma-Team begrüßen zu dürfen."

Marc Hayden ergänzte: "Schwerpunkt meiner beruflichen Laufbahn war der Geschäftsabschluss mit Fortune-100-Unternehmen und großen Kommunikationsdienstleistern sowie der Aufbau starker Partnerschaften auf hoher Ebene mit globalen Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen. Sigma hat einen ausgezeichneten Ruf mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio zum Erstellen, Verkaufen und Liefern (Create-Sell-Deliver), das Kommunikationsdienstleistern, intelligenten Städten, IoT-Firmen und Hightech-Unternehmen die digitale Reise erleichtert. Für diese Unternehmen ist es entscheidend, das nächste Produkt oder die nächste Geschäftsinnovation auf den Markt zu bringen, damit ein solides Umsatzwachstum gelingt. Ich freue mich sehr, bei Sigma einzusteigen und dem Unternehmen zu helfen, seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen."

Weitere Informationen über Sigma Systems, seine preisgekrönten Produkte und Next Done Now finden Sie unter www.sigma-systems.com.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreibt, arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

