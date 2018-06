SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Automobil-, Batterie- und Energiespeicher-Produzent BYD Company Ltd. will in Europa eine eigene Fabrik für Batteriezellen errichten. Die BYD ist einer der letzten Batterie-Produzenten aus dem asiatischen Raum, der in Übersee auf dem europäischen Festland eine eigene...

Den vollständigen Artikel lesen ...