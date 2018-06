Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag weiter fester tendiert. Parallel dazu war heute die österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Primärmarkt tätig und hat sich deutlich günstiger verschuldet. Grund dafür waren die politischen Anspannungen in Italien und Spanien, die für Renditeabschläge bei vergleichsweise ...

