Die ProSiebenSat. 1 Media-Aktie hat in der vergangenen Woche wieder deutlich nachgegeben und arbeitet sich nun wieder in kleinen Schritten nach oben. Positiv zu vermelden war, dass Vorstandsmitglied Conrad Albert Aktien zugekauft hat. In zwei Tranchen erwarb der Manager Aktien im Wert von 151.184 Euro.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wann kommt die Wende?

Der Kurs des Medienunternehmens befindet sich derzeit eindeutig in einem Abwärtstrend. Fraglich ist, wann der Turnaround ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...