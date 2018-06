Zürich - IBM und Avaloq, ein weltweit führender Anbieter von Software as a Service (SaaS) und Business Process as a Service (BPaaS) für Banken und Vermögensverwalter, kündigten heute an, gemeinsam eine private "Swiss Banking Cloud" aufzubauen. Damit wird Avaloqs IT Service Delivery Modell durch die Nutzung der IaaS-Angebote (Infrastructure as a Service) von IBM optimiert. Als Teil der Vereinbarung wird IBM Avaloq in der Schweiz langfristig private Cloud Infrastructure Services bereitstellen sowie im Rahmen ihrer Hybrid-Cloud-Umgebung weltweit den Zugriff auf Cloud-Ressourcen und -Know-how ermöglichen. Die Avaloq-Mitarbeiter, die derzeit in den Rechenzentren in Zürich und Lugano tätig sind, werden von IBM übernommen und weiterhin an den bisherigen Standorten weiterarbeiten. Die Private-Cloud-Infrastruktur und das neue Betriebsmodell sind mit den rechtlichen Vorgaben in Bezug auf Banken in der Schweiz vollständig konform und basieren auf weltweiten Best Practices von IBM.

Avaloq stellt basierend auf den IaaS-Funktionen (Infrastructure as a Service) von IBM moderne Lösungen für potenzielle und bestehende SaaS- und BPaaS-Kunden bereit. IBM unterstützt damit Avaloqs führende Rolle bei der Bereitstellung innovativer Services auf der Basis ihres Banking-Know-hows. So können Finanzinstitute sicher, kostengünstig und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen arbeiten und sich gleichzeitig auf Produktinnovationen und den Kundenservice konzentrieren.

"Da Finanzinstitute von technologiegestützten Veränderungen profitieren möchten, gibt es einen anhaltenden Trend zu Services und cloudbasierten Bereitstellungsmodellen", so Jürg Hunziker, Avaloq Group CEO. "Diese Initiative fördert die Standardisierung und Automatisierung in der Finanzbranche und entspricht der Vision von ...

